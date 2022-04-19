حمدان المزروعي: الإمارات تقف في طليعة القوى الخيرة

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تقف في طليعة القوى الخيرة في العالم، وأصبحت بفضل مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، ركيزة أساسية في التصدي لتداعيات الكوارث والأزمات الإنسانية.

وأشار معاليه، في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر رمضان الكريم، إلى أن الإمارات استلهمت في هذا الصدد العبر والدروس من المسيرة الإنسانية للوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واستصحبت خلال مسيرتها الإنسانية الإرث الغني من المبادرات التي وضعت الإمارات في مقدمة الدول المحبة للسلام والوئام.

وأضاف: «بفضل نهج زايد ورؤيته الثاقبة أصبحت الإمارات مصدر إلهام للساعين إلى إعلاء قيم الأخوة الإنسانية وغرس بذور الخير، ومبعث أمل للضعفاء وأصحاب الحاجات في مختلف الساحات، وقدوة في تعزيز القيم والمبادئ التي ترفع من شأن الإنسان وتحفظ حقه في الحياة والعيش الكريم». وقال المزروعي: «بهذه المناسبة نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة بالسير قدماً في طريق البذل والعطاء الذي مهده فقيدنا الكبير بالكثير من المواقف الإنسانية الأصيلة والنبيلة».