ميثاء الشامسي: التكافل محور العمل الإنساني لزايد الخير

أبوظبي (وام)

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، تحتفل الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، هذا اليوم الذي تتجلى فيه أسمى معاني العطاء في مسيرة مؤسس دولتنا وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي كرس حياته في خدمة شعبه ووطنه والإنسانية جمعاء، ولم يأل جهداً في إغاثة الناس في كل أنحاء العالم، فلم يميز قط بين عرق ودين، وتتجلى فيه إنسانية زايد المفعمة بالقيم التي تكرم الإنسان، وتقوي عرى الإخاء والتسامح، فقيم التكافل والتآزر والتعاون هي في مجملها تشكل محور العمل الإنساني لزايد الخير.

وأضافت: أرسى زايد الخير منهج العطاء وعمل الخير في أبناء دولة الإمارات، هذا المنهج الذي يعد برنامجاً مستديماً لقيادتنا الرشيدة، وفي مقدمة أولوياتها الإنسانية، ليس على صعيد الوطن وما يحظى به على امتداد إماراته من صور رائعة في المساعدات والمواقف الإنسانية بشتى أشكالها، وتعدد مجالاتها، وإنما غدت الإمارات المثال الذي يحتذى به في العالم لتسجيلها أعلى المعدلات في نسبة المساعدات الإنسانية عالمياً.