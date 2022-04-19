حصة بوحميد: زايد ترك إرثاً إنسانياً يتسع صداه عالمياً

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ترك إرثاً إنسانياً يحتفي به العالم، ويتسع صداه كل عام، والذي يتجلى في حبه للخير وعطائه ومد يد العون والمساعدة للقريب والبعيد، مشيرة إلى أن «يوم زايد للعمل الإنساني» أصبح تاريخاً ناصعاً في سجلات الخير والعطاء الإنساني، يتجدد كل يوم وكل عام من خلال الحرص الشعبي والوطني والرسمي على الاحتفاء بهذه المناسبة، بالمزيد من المبادرات الإنسانية التي تخلّد للإمارات مواقف ومبادرات لا تُنسى.

وقالت: «إن هذا اليوم يعكس الروح الإنسانية المفعمة بالخير من أجل الآخرين، ويرسخ القيم النبيلة في نفوس أبناء الوطن، ويذكرنا دائماً بالأسس التي قامت عليها دولة الاتحاد برؤية زايد للتسامح والبذل والعطاء بلا حدود، حتى أصبحت دولة الإمارات علامة فارقة في تقديم المساعدات والمبادرات الإنسانية التي تنطلق من روح الاتحاد، وتنبعث من قلوب ونفوس جميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، لإغاثة المحتاجين، ومد يد العون للآخرين، والحرص على تقديم كل ما أمكن لتحسين حياة شعوب العالم».