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الإمارات
خالد بن زايد: مدرسة الشيخ زايد في العمل الإنساني مصدر إلهام متجدد
خالد بن زايد: مدرسة الشيخ زايد في العمل الإنساني مصدر إلهام متجدد
20 ابريل 2022 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

قال سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، «إن مدرسة الشيخ زايد في العمل الإنساني ستبقى أمد الدهر مصدر إلهام متجدد للعالم أجمع، كما إن احتفاء الدولة بيوم زايد يسلط الضوء على مسيرة هذا القائد العظيم، رمز العطاء والإحسان على مستوى العالم، قدم نموذجاً فريداً للعطاء الإنساني للبشرية».
 وقال سموه:«إن الإمارات وهي تحتفي بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» إنما تحتفي بإرث إنساني متأصل في هذه المنطقة، ونابع من القيم الاجتماعية والأخوة الإنسانية التي تربط دولة الإمارات مع محيطها الإقليمي والعالمي. فالإمارات مدركة بأن الجهود الإنسانية وفعل الخير عمل لا يتجزأ، وهو ليس مرتبطاً بفرد، ولكن بسياسة اختطتها الدولة لنفسها وسارت عليها منذ النشأة الأولى على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فعمل الخير يبقى وهو الذي يترك الأثر الطيّب بعد رحيل صاحبه».

خالد بن زايد
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
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