محمد بن خليفة: «يوم زايد للعمل الإنساني» يوم فارق في تاريخ الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يوم فارق في تاريخ الإمارات نستذكر فيه الإرث العظيم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومناسبة جليلة للاحتفاء بمسيرة عامرة بالإنجازات التي سطرتها دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على صعيد العمل الإنساني عربياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال أياديها البيضاء الممتدة على الدوام للدول والشعوب الشقيقة والصديقة من دون تفرقة بسبب دين أو عرق أو لون أوجنسية.

وقال سموه - في كلمة له بالمناسبة: إن الأيادي البيضاء للشيخ زايد ستظل محفورة في القلب والوجدان لدى أبناء الوطن خاصة وشعوب العالم كافة، وهي الأيادي التي بلسمت الجراح وخففت الأعباء عن كاهل ملايين الضعفاء غير القادرين حول العالم، عبر تلبيتها نداء الأخوة في الإنسانية والتعايش بين الجميع. ونوه سموه إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني يعد مناسبة سنوية لإطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية، مشيداً بأحدث المبادرات الإنسانية العالمية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في شهر رمضان المبارك، ممثلة في مبادرة «المليار وجبة» التي تعد الأكبر في المنطقة، وتستهدف توفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين.