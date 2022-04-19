راشد بن حميد: «نهج زايد» في قلوبنا

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة أن يوم زايد للعمل الانساني يجسد رحلة طويلة مفعة بالعطاء، ومناسبة وطنية نستذكر فيها كل معاني الكرم والخير والسخاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى بفكره الكريم ورؤيته الثاقبة ركائز العمل الخيري والتطوعي، حتى أصبحت دولة الإمارات تتصدر قائمة الدول المانحة في العمل الإنساني.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة استلهمت من نهج الشيخ زايد قيم التسامح والكرم والعطاء، وواصلت رحلة عمل الخير في كل بقاع الأرض، تقدم العون للمحتاج والمنكوب والمعوز من خلال فرق عمل إماراتية متلهفة لتقديم المزيد من عمل الخير وفي كل الظروف، فنبتة الخير التي غرسها زايد، وحرص على تنميتها، بقيت حية يانعة تعطي ثمارها إلى يومنا هذا.

وأكد أن الإمارات وهي تحتفي بـيوم زايد للعمل الإنساني إنما تحتفي بإرث إنساني له جذوره العميقة، نابع من القيم الاجتماعية، والرابطة الإنسانية التي تربط دولة الإمارات مع محيطها العالمي، مضيفاً: كل مواطن إماراتي يحمل في قلبه نهج زايد الإنساني، لأن نهج الخير مسؤولية، وعلينا جميعاً تحملها بأمانة.

وقال إن أسرة كرة القدم الإماراتية تستلهم من المناسبة كل معاني العطاء، وإنها ستكون سباقة في العمل الخيري الإنساني.