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سهيل المزروعي: نستذكر في «يوم زايد للعمل الإنساني» دروس البذل والعطاء والخير
سهيل المزروعي: نستذكر في «يوم زايد للعمل الإنساني» دروس البذل والعطاء والخير
20 ابريل 2022 02:34

دبي (وام)

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: نستذكر في «يوم زايد للعمل الإنساني» دروس البذل والعطاء والخير التي نقشها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، في ذاكرة كل إماراتي وإماراتية ليكون نهجاً وسبيلاً تهتدي به الأجيال المتعاقبة لمواصلة الدرب على طريق العمل الإنساني لإسعاد البشرية وتوسيع دائرة العمل الإنساني واستدامته. 
وأضاف معاليه أن العمل الإنساني ومفاهيم البذل والعطاء في دولة الإمارات تمثل ترجمة حقيقية لفكر ورؤى القيادة الرشيدة. 
وأكد معاليه أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني يغرس في نفوس المجتمع مبادئ المغفور له وإنسانيته وحكمته، ومده يد العون للمحتاجين وفتحه أبواب الخير والعطاء بيديه السخيتين من أجل رفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن أبنائه المواطنين والمقيمين، ودعم المعوزين حول العالم دون تمييز عرقي أوديني أو طائفي أو مذهبي، لتمثل نهجاً ثابتاً لقيم الجود والعطاء للمجتمع الإماراتي، الأمر الذي ساهم في تصنيف دولة الإمارات بالمراكز الأولى عالمياً في العطاء وتقديم المساعدات للمحتاجين.

سهيل المزروعي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
الشيخ زايد
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