علي سالم الكعبي: مآثر الشيخ زايد في الأعمال الإنسانية مضرب الأمثال

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: إن احتفاء الدولة بيوم زايد للعمل الإنساني يأتي تخليداً لسيرة زايد القائد المتفرد في عمله وبذله وعطائه وإنسانيته، الوالد الذي ألهم العالم القيم الإنسانية النبيلة، بما كرّس من مبادئ وقيم العطاء وحب الخير والعمل الإنساني، حيث شكّلت مسيرته نموذجاً يُحتذى به بما قام به من أعمال جليلة لخدمة الإنسانية في العالم كافة لم تُفرّق تلك السيرة في عطائها بين جنس أو عرق أو لون، بل إنها كانت أنموذجاً حياً لاهتمام الإنسان بالإنسان في أعلى درجاته. وأضاف: «تمضي القيادة الرشيدة على درب زايد الخير، ولقد كانت مسيرة الراحل الكبير عطِرة بما ترك من آثار يقتدي بها، وتعتبر مآثر الشيخ زايد في الأعمال الإنسانية مضرب الأمثال حيث الإرادة الصلبة، والعمل الجاد من أجل توفير الحياة الحرّة والكريمة لكل من يعيش على أرض الدولة، وامتداد الأيادي البيضاء لتنتشل المحتاجين والمتضررين في بقاع واسعة من العالم».

واختتم بالقول: «حينما تستذكر الإمارات ذلك، فإنها تستذكر زايد الإنسان، رجل الخير والإحسان الذي شمل بعطفه ورعايته الجميع، فلم يترك باباً من أبواب الخير إلا وسخّره لخدمة الإنسان».