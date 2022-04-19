عبدالله آل حامد: الإمارات منارة للعمل الإنساني

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي بالمناسبة: «نستذكر في مثل هذا اليوم من كل عام واحداً من أهم الدروس العديدة التي تعلمناها من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، ألا وهو العطاء وغرس بذور الخير في كل مكان. لقد قدّم الشيخ زايد مثالاً يُحتذى به للعالم أجمع في مد يد العون ونصرة المحتاجين وإغاثة الملهوفين، لتصبح دولة الإمارات منارة للعمل الإنساني وحاضنة للإخاء والتسامح، متصدرة بلدان العالم في المساعدات الإنسانية المقدمة. وأضاف معاليه: «واصلت قيادتنا الرشيدة المضي على خطى ونهج الوالد المؤسس في دعم جهود العمل الإنساني عالمياً واستكمال مسيرة العطاء والخير، حيث كانت الجهود العظيمة التي قدمتها الدولة في ظل مواجهة جائحة كوفيد- 19 خير مثال على رحلة الإمارات في العطاء والعمل الإنساني، وكان للدولة المساهمة الأكبر بنسبة 80 % من حجم الاستجابة الدولية والتي تم إرسالها إلى الدول المتأثرة، ونقل وتوزيع اللقاحات حول العالم، من خلال «ائتلاف الأمل» الذي انطلق من العاصمة أبوظبي وأسهم في توزيع 260 مليون لقاح لأكثر من 60 دولة حول العالم.