عويضة المرر: يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لمضاعفة سبل العمل الخيري

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لمضاعفة العمل الخيري ومساعدة الشعوب على النهوض وتحقيق التنمية المجتمعية.

وقال معاليه: «إن جهود الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، أصبحت علامة مضيئة في تاريخ الأمة، تضع في مقدمة أولوياتها مصلحة الناس في مختلف أنحاء العالم. ولعل اليوم نستطيع أن نشاهد أن نهج زايد ما زال يفيض بالخير من خلال جهود القيادة الرشيدة التي سارت على الدرب وتقدم كل ما بوسعها للمساهمة في تحسين حياة الناس».

وأضاف معاليه: «إن جهود دولة الإمارات الخيرية لا تقتصر على تقديم الدعم والمعونات بمختلف أنواعها، وإنما تمتد لما هو أسمى من خلال بناء الإنسان وتأهيله ليكون أكثر قدرة على نفع مجتمعه، وبالتالي مساعدة تلك المجتمعات على قيادة منظومة التنمية ودفعها إلى الأمام».