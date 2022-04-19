العلماء ضيوف رئيس الدولة: زايد.. بصمات لا تنسى في أوجه الخير

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يعد نموذجاً في العطاء والبذل والإنفاق، ترك بصمات لا تنسى في أوجه الخير، في كل العالم أكسبته حب الشعوب، حيث تحتفي دولة الإمارات في الـ19 من رمضان من كل عام بيوم الإمارات للعمل الإنساني، حباً ووفاءً لزايد العطاء، الذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له، باعتباره رائد الإنسانية عالمياً، واستحضاراً لمآثره.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رزق يوسف، عميد كلية الدراسات الإسلامية العربية للبنات بالمنصورة أن مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- فهم المعاني السامية المستمدة من القيم الإسلامية، فانطلقت البلاد بفضله وبقيادته الحكيمة الواعية لتسطر صفحة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات الفتية، حتى غدت مثالاً يحتذى به في العطاء الإنساني الشامل المتجذر، والبناء الوطني المتطور، وشهدت الدولة والبلاد في عهده تحولات جذرية في كافة الميادين، فولدت بفضله دولة منيعة باتحادها، قوية بأبنائها، متمسكة بمعتقداتها وقيمها، تعيش حاضراً زاهراً، وتتطلع إلى مستقبل مشرق تمتد طموحاته طولاً وعرضاً لتلاحقه آمال قائد واثق معطاء.

وكان المرتكز الرئيس في هذا المنطلق هو بناء الإنسان، يقول -طيب الله ثراه- «إن الدولة تعطي الأولوية في الاهتمام لبناء الإنسان، ورعاية المواطنين في كل مكان من الدولة، وإن المواطن هو الثروة الحقيقية على هذه الأرض»، وانصبت اهتماماته -طيب الله ثراه- على تنشئة الأجيال على أصول الدين والأخلاق الفاضلة، والتي أوجز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الهدف الأسمى من بعثته فيها حيث يقول: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، فأخذ زايد الخير يحصن الأجيال من الانحراف، ومن الأفكار الدخيلة الهدامة، وكان سبيله في ذلك هو تربية الفرد المسلم والحفاظ على كرامته، وفي هذا الصدد يقول، طيب الله ثراه: «والشريعة هي تعد الإنسان الصالح، ولن تكون هناك ثروة بشرية حقيقية ومؤهلة وقادرة على بناء الوطن، إن لم نتمسك بمبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء».

ناهد يوسف

وشهدت دولة الإمارات نهضة رائعة تمثلت فيها كل مرتكزات البناء الوطني المتطور، وفي تحقيق الخير، ونجدة المحتاج، ووحدة الرأي، وكرامة الإنسان، ومنجزات جعلت من دولة الإمارات غرة في جبين الدول، إذ لم يقتصر أثرها -فقط- على خير الوطن والمواطن في داخل الدولة، بل امتدت للعالمين: العربي والإسلامي.

وامتدت آثارها لتشمل بناء الأسرة والمجتمع، حيث تعد المرأة شريكاً كاملاً للرجل في جميع أوجه الحياة، بل إنه فتح لها محاريب النبوغ وساحات التفوق في كل المجالات، يقول، طيب الله ثراه: «الشرع الحكيم يعطي الرجل والمرأة الحق في العمل والمساهمة في بناء المجتمع»، وامتد غرسه الطيب في حقول التعليم والصحة وغيرها.

ولا يخفى على أحد جهوده تجاه المكروبين والمحرومين في شتى بقاع المعمورة دون تفرقة بين دين وعرق ولون، فأطلق مشاريع متكاملة للعمل الإنساني في بناء المدن والمساجد والمستشفيات وحفر الآبار وغيرها من المشاريع التي تخدم الإنسان، وذلك عملاً بقوله تعالى: (... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ...)، «سورة المائدة: الآية 2».

وتأصيلاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «خير الناس أنفعهم للناس»... ها هي دولة الإمارات تسير بخطى حثيثة على درب الوالد المؤسس -طيب الله ثراه- بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، فلهم جميعاً ولشعب دولة الإمارات الأصيل، في اليوم العالمي لزايد الخير والعطاء تحية إكبار وتقدير.

مشاريع إنسانية

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بنطاهر السوسي من المغرب، ضيف رئيس الدولة «حفظه الله»، أن من النماذج الرائعة في مجال الإحسان الإنساني الزائد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو الواقع الذي تشهد له مشاريع ضخمة لا تخطئها العيون في أكثر من مكان، في هذا العالم المتسع، إذ بالمملكة المغربية أُقَدِّم نموذج «مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية» في الرباط، دليلاً على ما أقول، وقد تم تأسيسها سنة 1993م، وهي منظمة خيرية تعمل في مجال الصحة، وتسهم بشكل فعال في تحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتوفير المعدات الطبية، وأشير لمشروعين ضخمين من مشاريعها:

الأول: المستشفى الجامعي الدولي «مستشفى الشيخ زايد» بالعاصمة الإدارية الرباط، وقد انطلق العمل به سنة 1998، ويتوفر على الأجهزة الطبية والجراحية المتطورة، مع تعدد وظائفه وتخصصاته، وفق أحدث ما توصل إليه الطب الحديث.

الثاني: المستشفى الجامعي الدولي «مستشفى الشيخ خليفة بن زايد» بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وقد انطلق العمل به سنة 2015، وأشرف على افتتاحه كل من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعد معلمة طبية تسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الصحة، ويقدم العلاجات الدقيقة كعلاج أمراض السرطان، وأمراض القلب والشرايين.. وهذا غيض من فيض.

شخصية استثنائية

أكد معالي الدكتور محمد نوح القضاة الأستاذ المشارك في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، أنه في عالم السياسة وفي عالم المجتمعات قلما تجد شخصية مقبولة من الجميع، لكننا اليوم أمام شخصية استثنائية بكل معنى الكلمة وفق معطيات واقعية، وشخصية استطاعت في عالم السياسة أن تكسب ثقة المفترقين والمختلفين فيما بينهم وأن تكون محل إجماعهم واجتماعهم.. فلقبت بحكيم العرب، إنها شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يرحمه الله.

محمد نوح القضاة

وأشار إلى أن المغفور له يعد بحق حالة استثنائية، وأن محبته غرست في قلوب الناس على نحو لا أجد له تفسيراً، إلا أن الله إذا أحب عبداً من عباده كتب له القبول في الأرض.. وأن القلوب تميل إلى من يحسن إليها، فالإنسان عبد الإحسان.

لقد كان، يرحمه الله، ذلك الشخص السهل الممتنع، سهلاً في عبارته وكلامه وتوجيهه، ممتنعاً بعزته وبعد نظره حتى تفاخر أبناء بلده بأنهم [أبناء زايد] وسارعوا بالسير على منهجه وتقليد صفاته لا بطلب منه أو أمر يفرضه، بل لأنهم رأوا فيه صفات الكمال البشري، والنفوس بطبعها تعشق الكمال وتترسمه وتتوق إليه.. فتناقلوا كلماته وحكمته وجعلوها منهج حياة بعفوية لا تكلف فيها.

سئل رحمه الله، يوماً، عن السبب بأنه ينفق على دولته نشأة وإعماراً وبناء وتخطيطاً أكثر من مدخوله فقال: [إن الله تعالى يلوم القادر ويعذر غير القادر وأنا أرى نفسي قادراً ولو لم يكن معي شيء.. أنا أرى أن الخير أمامي قادم وأملي بالله طيب] هذه قناعات الشيخ زايد يرحمه الله، وهذه عقيدته في الدنيا.

وقد ترجم يرحمه الله تعالى هذه العقيدة الصافية والثقة المطلقة بالله تعالى واقعاً عملياً وسار عليها أبناؤه البررة من بعده، فبلغت مجموع المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات منذ تأسيسها لدول العالم أكثر من320 مليار درهم لتشمل ما يزيد على 180 دولة حول العالم، مما جعلها تحتل مراتب متقدمة عالمياً في العمل الخيري حول العالم والمرتبة الأولى لخمس سنوات متتالية بفضل الله.

وأكد القضاة: إذا كانت عادة الدول أن تقدم المساعدات للآخرين طمعاً في مصلحة آنية، فإن عطاء الإمارات وأبناء زايد يرحمه الله، لم يكن كذلك، فقد استندت إلى النهج الإنساني البحت دون النظر إلى التوجهات السياسية للدول المستفيدة ولا البقعة الجغرافية أو العرق أو اللون، بل لمكافحة آفة الفقر والجوع والعوز ورغبة في إحلال السلام والازدهار والاستقرار وبناء علاقات أخوية تحفز النمو في البلدان المحتاجة لتكون الإمارات عاصمة للإنسانية والحضارة.

المعاني لا تموت

قال الدكتور محمود صديق الهواري من علماء الأزهر الشريف، ضيف صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، إن المعاني لا تموت، وخاصة إذا أحسن عرضها وعمل على تحويلها إلى واقع مخلصون من أبناء الأمة، وحين يأتي التاسع عشر من رمضان من كل عام تتجدد في أبناء الإمارات ذكريات المعاني الطيبة وذكريات المخلصين الذين حملوها.. إنه يوم زايد للعمل الإنساني.

وإذا كان هذا اليوم الذي أتم فيه المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه رحلته، وأدى مهمته هو يوم وفاته، فإنه من وجه آخر هو يوم الوفاء له وللمعاني الإنسانية الراقية التي وضع بذورها، وأثمرت فيما بعد خيراً كثيراً، والمتأمل للمشهد الإماراتي يدرك أن الشيخ زايد لم تمت ذكراه حتى يجددها التاسع عشر من رمضان، فحكيم العرب موجود على الألسنة ثناء ودعاء، وموجود في القلوب محبة وإجلالاً، وموجود في العقول توجيها وتصحيحاً.

محمود الهواري

ولعل أصدق عبارة أن «ألسنة الخلق أقلام الحق»، فهذا الثناء العطر من ألسنة الناس لا يشترى، وهذه المكانة في قلوبهم لا تفرض عليهم، وإنما يبذل الناس محبتهم لمن يرون فيهم معاني الخير والسلام، وقد حاز طيب الله ثراه هذه المكانة السامية بما كان له من مواقف خلدها التاريخ، فلم يتأخر رحمه الله عن موقف محلي أو إقليمي يوجب المروءة، لا في الإمارات ولا في خارجها، متى أمكنه ذلك. وقد أسهم رحمه الله تعالى في كل القضايا التي تحفظ على الأمة هويتها، وأياديه ناطقة بذلك في كثير من ربوع الأرض خارج حدود الإمارات تمتد إلى الناس بالخير، ولم يسع يوما إلا فيما يعود على وطنه وأمته بالخير، والتاريخ شاهد وناطق بمواقفه، وأضاف فضيلته: المعنى الرائع الذي أجده في التاسع عشر من رمضان أن الإمارات بقياداتها الواعية أنها تجعل من هذا اليوم يوم اعتراف بالجميل لمؤسس الاتحاد، ويوم مراجعة وتقويم، تراجع فيه الإمارات خطتها الإنسانية، وتقوم خطواتها في مجال الخير كما أراد صاحب البذرة المباركة، وهو احتفال بالإنجازات الإنسانية الحقيقية التي غيرت وجه الواقع، ثم هو إيذان بميلاد مبادرات إنسانية جديدة تنفع عموم الناس. ولفت إلى التوافق بين الشعب وبين قيادته الحكيمة في هذا العمل الإنساني، والحرص على تنفيذ مبادراته، التي أصّلها، طيب الله ثراه، في قلوب شعبه.

زايد جمع بين سماحة النفس والكرم والسخاء والعمل

أكد الدكتور محمد يوسف المهدي علي، ضيف رئيس الدولة من علماء السودان، أن يوم زايد للعمل الإنساني، يأتي إحياء لذكرى المحسن على كافة الأصعدة الذي جمع بين سماحة النفس والكرم والسخاء والعمل، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه، وإن احتفاء الإمارات في يوم زايد للعمل الإنساني يوم 19 رمضان المعظم، احتفاء بإرث إنساني متأصل في هذه المنطقة، ونابع من القيم الاجتماعية والأخوة الإنسانية التي نشأ عليها شعبها، ولا تقتصر جهود الإمارات على هذا الحد، حيث قامت بتدشين مبادرة زايد العطاء للعمل الإنساني لإطلاق برامج تنموية تكاملية اجتماعية وتطوعية مستدامة في كافة المجالات، إحياء لذكرى رجل كانت توجيهاته ونصائحه السديدة، وأياديه البيضاء ترسم أبجدية السير في الطريق الصحيح، كان رحمه الله يشجع كل الطاقات الشابة المبدعة الواعدة، ويمد لها يد العون على كل المستويات.

وشهد القاصي والداني بما قدمه زايد الخير للمجتمع الإنساني، بصفة عامة كمرب لأجيال وشمت ذاكرتها بحبك لسماحة الأخلاق، صدوق في معاملاته، وَفِيٌّ بمواعيده، متسابق إلى ما ينفعهم، مبتسماً متواضعاً، سليم الصدر، كان رحمه الله ملاذاً لكل من فزع إليه، يجد عنده الأنس والاهتمام والتوجيه السليم، والصدر الرحب، وحفاوة الاستقبال، فيخرج من عنده أكثر اطمئنانا وأهدأ نفسا، وأوفر حماسة، وأقوى همة.. لبق مؤدب في كلامه، منظم في طرح أفكاره، واسع الاطلاع على أحوال بلاده، غزير المعرفة في فقه الواقع.

بهمة وعقل راجح ينضح فكراً ونوراً ومعرفة، امتطى الراحل المقيم صهوة العطاء، غازياً جحافل الجهل والفقر بكل صوره، فسار حتى تواعد مع المنون، وترجل عن فرسه، ستذكره أعماله التي بلغت الآفاق وعبرت القارات، تخفيفاً عن السائل والمحروم والبائس الفقير، ما زال الجميع يذكر زايد بكل خير، وبصفاء السريرة وحسن المعشر.

الإحسان والبذل والعطاء والإيثار... مكون أصيل في المجتمع الإماراتي

أكدت الدكتورة جميلة لرماش من المغرب، ضيف رئيس الدولة «حفظه الله»، أن يوم العمل الإنساني الإماراتي يعتبر حدثاً مهماً ومُلْهِما تتجلى فيه القيم الإنسانية في رُقيِّها ونُبلها، وقيم الإحسان والبذل والعطاء والإيثار... التي خلَّفها طيب الله ثراه، ورسَّخها في أفراد شعبه أسلوبا للحياة تتوارثه الأجيال، بحيث أضحت مكونا أصيلا من مكونات شخصية كل فرد.

جميلة لرماش

وتحرص الإمارات قيادة وشعبا على إحياء هذه الذكرى للاحتفال بما حققته من منجزات على صعيد العمل الإنساني من خلال أياديه البيضاء في كل أنحاء الدنيا، إذ يعتبر أيقونة للعطاء وتقديم العون للمحتاجين في كل البقاع، فأعماله الخيرية جابت الآفاق وعبرت القارات لتغيث الملهوفين وتنجد المنكوبين من ضحايا الحوادث والكوارث والحروب، تؤوي المشردين وتمسح على رؤوس اليتامى، وتخفف حمل الأرامل، وتنشر العلم والمعرفة والثقافة والصحة بإقامتها الصروح: من مدارس ومعاهد وجامعات ومكتبات ومستشفيات ودور رعاية الأيتام ومراكز المسنين وذوي الهمم وغيرها...

وقد تحولت الإمارات في عهده، طيب الله ثراه، إلى أهم البلدان التي وضعت بصمتها في العمل الخيري والإنساني والإغاثي على المستوى العالمي، فهي اليوم بفضل إرثه تحتل المراكز الأولى عالمياً كأكبر جهة واهبة للمساعدات الخارجية غير المشروطة لدعم الدول النامية المحتاجة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمجتمعات المزرية أوضاعها والمتدنية ظروفها المعيشية، بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو توجهاتها السياسية أو ديانتها أو طائفتها أو عرقها... فالجانب الإنساني هو المحرك الأساسي وتخفيف المعاناة وتقديم النفع هما الهدف الأسمى.

ذكرى

إحياء هذه الذكرى كل عام تجسيد لالتفاف الإمارات حكومة وشعبا حول القيادة الرشيدة وتأكيد منها على أنها باقية على العهد وأنها سائرة بخطى حثيثة تقتفي أثر رائد العمل الإنساني - القائد الذي أفنى حياته في منفعة الناس والبر بهم - وفاء لسيرته وعرفانا بدوره في تأسيس مسيرة البذل والعطاء للإنسانية واستلهاما لحكمته في مواصلة مسيرة الخير والنور... فمن أقواله رحمة الله عليه والتي تنبئ عن فلسفته وحكمته في البذل والعطاء والتي يجب أن تسطر بماء الذهب قوله: «إن التعاون بين البشر يؤدي إلى التراحم الذي حث عليه الله سبحانه تعالى، فالإنسان يجب أن يكون رحيماً على أخيه الإنسان وعلى الحيوان والنبات والشجر والحجر» وفي قول آخر: «الغني يجب أن يساعد الفقير، والله تعالى منحنا ثروة لتطوير بلادنا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تطوير الدول الأخرى».

يوم زايد.. مناسبة لإطلاق العديد من المبادرات الإنسانيّة والخيريّة

أكد الدكتور أحمد محمد بيبرس عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون/ جامعة الأزهر ضيف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أن الاحتفال بيوم العمل الإنساني الإماراتي، يحمل «حباً ووفاءً لزايد العطاء» طيب الله ثراه، الذي أعدّه ربه ليكون من السَادَاتِ الذين هم في الدنيا الْأَسْخِيَاءُ، وفِي الآخرة من الْأَتْقِيَاءُ.. ويعدّ هذا اليوم من الأيام المشهودة، كأحد العلامات الفارقة في تاريخ الدولة، ومناسبة حقيقة للاحتفال بما حققته الدولة من إنجازات على المستوى الإقليمي والعالمي الإنساني، من خلال البِّر والمساعدات التي تقدمها دولة الإمارات للدول والشعوب، يوم أغرّ جدير أن يكون مناسبة لإطلاق العديد من المبادراتِ الإنسانيّةِ والخيريّة الحيويّة.

أحمد محمد بيبرس

وتطوير خصال المروءة التي دأب عليها الشيخ زايد -طيب الله ثراه- من أن النّاسَ للنَّاسِ، وأن البِرَّ يوصِلُ إلَى قُلُوبِ الناس أَلْطَافًا، وَتُثْنِيهَا مَحَبَّةً وَانْعِطَافًا، خصالٌ من قبيل التَّعَاوُنِ بِالبر المقرون بِالتَّقْوَى مصداقًا لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وبالتَّقْوَى يكون رِضَى اللَّهِ تَعَالَى، وبالْبِرِّ يكون رِضَى النَّاسِ، وأضاف: هذا اليوم حبّ الشعوب وتقديرها لدولة الإمارات حكومةً وشعباً مصداقٌ لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: «جُبِلَتْ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إلَيْهَا».

العمل الإنساني

يستهدف إحياء هذا اليوم ترسيخ العمل الإنساني كأسلوب حياة، وسلوك حضاري يتناقل عبر الأجيال، ويجَسِّد تلاحم أبناء الإمارات حول قيادتهم الرشيدة لإحياء ذكرى الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، والتعبير عن مشاعر الصلة الكبرى «الأخوة الإنسانية»، وَلا يتحقق ذلك إلا بألوان الْبِرِّ غير المتناهية، المشمول بنوعيه: بر الصِلَة، وَبر المَعْرُوف، وَالتَّوَدُّد بِجَمِيلِ الْقَوْلِ ويتجسد ذلك في تحقيق منظومة القِيَمِ التي تسعى الدولة لالتزامها، وأن تكون دوافع الأفراد دوافع إيمانية منبعها الضمير، يحمل على ذلك باعث إيماني حُسنُ الْخُلُقِ وَرِقَّةُ الطَّبْعِ، وقد تحقق ذلك بأخلاق الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، ولما اشتهر من جميل فعاله.



خليفة الظاهري: سيظلّ التّاريخ يروي ما سجّلهُ من مواقفِ الشّهامة

أكد الدكتور خليفة الظاهري نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن سنّةُ التّاريخِ مضت على تخليد أسماءِ العظماءِ بسيَرِهم، ومآثرهم، وجلائل أعمالهم.. ولا شكّ أنّ المغفورَ له الشّيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيب الله ثراه، أحد أولئك العظماء، وسيظلّ لسانُ التّاريخ يروي ما سجّلهُ من مواقفِ الشّهامة والنُّبْلِ، التي ضربَ فيها، طيّب الله ثراهُ، أروعَ الأمثلةِ في البذلِ والعطاءِ، للإنسانيّة جمعاءَ.

خليفة الظاهري

وقال: إنّ الشّيخ زايد، رحمه الله، كان يحمِل على عاتقهِ أمانةَ تبليغِها إرثَها الحضاريَّ العريقَ، الذي تأسّسَ على محبّةِ الخيرِ للخلقِ أجمعينَ، إيماناً بقول الله تعالى: ﴿... وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، «سورة الحج: الآية 77».، ولقد قضى حياتهُ في خدمةِ الإنسانِ، جاعلاً نُصْبَ عينيْهِ أن يصلَ إلى غايةٍ واحدةٍ، مسخّراً جهدهُ وجميعَ إمكاناته من أجلها، إنها إسعادُ البشريّةِ وتيسيرُ ظروفِ عيشِها في كلّ مكانٍ.

وتابع الظاهري:، لا يكادُ المرءُ يجدُ اليومَ مكاناً في العالم إلّا وفيه أثرُ الشيخ زايد، متجلّياً في مستشفًى يداوي المرضى ويعالجُ أدواءهم، أو جامعٍ ينيرُ للنّاسِ دروبَ حياتهم، أو جامعةٍ تتعلّم فيها الأجيالُ ما يكون به نماءُ بلدانهم، أو مزارعَ ومصانعَ توفّر للنّاسِ ما تمسّ إليه حاجةُ معاشهم، من الغذاء والكساء والدّواء!، ولقد أحيا الشّيخ زايد طيّب الله ثراه بحُسنِ سيرتِه، وصالحِ عمله تلكَ الصّورَةَ المشرقةَ للإنسانِ العربيّ الأصيل، في تمسّكه بهوّيته، وتشبّثه بمبادئه، والتزامهِ بتعاليم دينهِ، التي تَرجمها بالسلوك العمليِّ، الذي هو أصدقُ تعبيرٍ عمّا يؤمنُ به الإنسانُ من المبادئ والقيَم.

مآثر إنسانية

فلا غرابةَ إذًا أن يعترف العالمُ بمآثره الإنسانيّة، وجهوده الإنمائيّة، وأن يكرَّم في حياته بأوسمةِ الإجلال والتّقديرِ، من مُختلِف الدول، وأن تُجمعَ أممُ الأرض قاطبةً على أن تقابلَ أياديَه البيضاءَ، بأصدقِ مشاعر المحبّةِ، وأخلصِ عبارات الشّكر والثّناءِ.. فيبقى يوم زايد للعمل الإنسانيّ مناسبةً للاحتفاءِ بقيمِ الخير والعطاء، والمبادرات التّطوعيّةِ، تتذكّر فيها سيرتَهُ، فتُحييها بالاقتداءِ به، والالتزام بنهجه، وفاءً له، وإحياءً لذكراه.. طيّب الله ثراهُ.