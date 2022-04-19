انطلاق معرض العيد الخيري برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أطلقت مؤسسة الشيخ سعود التعليمية الخيرية، معرض العيد الخيري السنوي لطلاب مدارس المؤسسة الخيرية الأربعة، والتي تتكفّل من خلالها المؤسسة بتوفير احتياجاتهم من المستلزمات الخاصة بملابس العيد، بهدف إدخال الفرحة والسعادة في نفوس الطلبة وأسرهم المنتمين للمؤسسة، بحسب سمية حارب رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقالت السويدي: إن المؤسسة تقوم كعادتها كل عيد بتوفير جميع احتياجات طلبتها من ملابس وأحذية وحقائب وغيرها من المستلزمات الملبسية التي يحتاجها كل طفل، وطالب منوه أن جميع الملابس جديدة بالتعاون مع الجهات الخيرية والأفراد والتجار الراغبين في المشاركة في المعرض الذي ضم أكثر من 2500 قطعة.

وأشارت السويدي إلى أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تكفّل بالمير الرمضاني لألفي أسرة من ذوي الدخل المحدود والمعسرين المسجلين في المؤسسة، لسد احتياجاتهم في هذا الشهر الفضيل المبارك، مشيرة إلى أن المؤسسة هي أول مؤسسة مختصة في التعليم الخيري على مستوى الدولة، لدعم التعليم وتمكين العمل الخيري وسبل التعايش والتكافل والعطاء والتسامح، وليصبح هذا الصرح منشأة لتقديم تعليم مجاني استفاد ويستفيد منه 46382 طالباً وطالبة من 28 جنسية من أبناء المقيمين، خلال ثلاثة وعشرين عاماً بدءاً من فصول مجالس الآباء منذ سنوات طويلة، وذلك بهدف تمكين التعليم والعمل المستدام في العمل الخيري وتحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز العمل الإنساني محلياً وعالمياً ونشر روح العطاء والتكافل والتسامح، التي أرسى قواعدها عطايا ومكارم قيادتنا الحكيمة.

وأشارت إلى أن المؤسسة ساهمت حتى الآن بتوفير 17000 وجبة إفطار للصائمين، ناهيك عن توزيع أكثر من 2000 كوبون غذائي للأسر المتعففة، وذلك ضمن سلسلة المبادرات والحملات الخيرية والإنسانية، التي تقدمها المؤسسة والتي يهدف منها تحقيق نهج القيادة الرشيدة بإغاثة الملهوف ونجدة المحتاج وتحقيق جميع الفضائل الإنسانية والخيرية، التي تم ترسيخها كأسلوب حياة يمارسه قادة البلاد وبعطاء سخي لا ينضب.