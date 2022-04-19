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«وصية زايد» في مجلس الراشدية بدبي
جانب من الحضور في مجلس الراشدية (من المصدر)
20 ابريل 2022 02:33

دبي (الاتحاد)

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مبادراتها المجتمعية «وصية زايد» في مجلس الراشدية بإمارة دبي، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، حيث قام وفد من الهيئة بزيارة لكبار المواطنين في المجلس والسلام عليهم مثمنا جهودهم ودورهم الأسري والمجتمعي والوطني، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في تنمية قيم الإيجابية والسعادة في المجتمع، وترسيخا لقيم العطاء والسعادة التي غرسها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- في المجتمع الإماراتي، 
وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الرمضاني لأصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله- في شهر رمضان المبارك هذه العام، وضمن برنامج الهيئة السنوي ومبادراتها المجتمعية التي تستهدف منها تنظيم زيارات لمجموعة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى والتواصل معهم في إطار أسري يعكس قيم ديننا الإسلامي وعاداتنا الأصيلة في التواصل والتكافل وربط النسيج الاجتماعي، وبث روح الأمل والتفاؤل والسعادة.
 تخللت الفعالية عدد من الفقرات المواكبة لنفحات الشهر المبارك، وفي ختامها كرمت الهيئة كبار المواطنين، وقدمت الهدايا الرمزية لهم، متمنية لهم الصحة والعافية، ومثمنة جهود قيادتنا الرشيدة واهتمامها بهذه الشريحة المهمة في المجتمع.

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