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اليوم .. انطلاق ملتقى «التميز الرمضاني» بالشارقة
طارق المدفع (من المصدر)
20 ابريل 2022 02:33

الشارقة (الاتحاد)

ينطلق اليوم «الأربعاء» ملتقى مجالس التميز الرمضانية الافتراضية في نسخته الثانية، تحت شعار «منظومة التميز الحكومي والتوجهات الريادية»، بمشاركة نخبة من رواد التميز في العمل الأمني. 
وقال العقيد طارق المدفع، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة: إن الملتقى يبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر تطبيق «زووم»، ويشهد مناقشة لعدد من المحاور ذات الطابع الريادي، متضمناً مسيرة التميز الحكومي التي عبرت من خلال سلسلة متكاملة من الأعمال الحكومية المبتكرة برؤية استشرافية، التي عززت بدورها من جاهزية الجهات الحكومية وقدرتها على استشراف المتغيرات، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.
وأوضح مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة، أن الملتقى يتضمن عرضاً لأبرز المؤشرات التنافسية العالمية والمقارنات المعيارية، التي تعزز من جودة العمل الحكومي في الدولة، والتعرف على أبرز الممارسات والتجارب الريادية في مجال العمل المؤسسي المنسجمة مع توجيهات القيادة بأن تكون الإمارات مرجعية عالمية في التطوير الحكومي، ضمن جهود الاستعداد الـ 50 عاماً المقبلة.

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