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انطلاق «رمضان رأس الخيمة للقرآن»
انطلاق «رمضان رأس الخيمة للقرآن»
20 ابريل 2022 02:33

رأس الخيمة (وام)

أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه برنامجها الرمضاني «رمضان رأس الخيمة» في موسمه التاسع، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. 
وقد استضافت المؤسسة الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ كرسي الفتوى وضوابطها في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، المدرس بالمسجد النبوي الشريف إمام وخطيب مسجد قباء، والذي ألقى محاضرة بعنوان «ومضات من شهر الخيرات» في مسجد عبدالله الأعماش في رأس الخيمة بعد صلاة التراويح. تناول الرحيلي في المحاضرة التي لاقت حضوراً وإقبالا كبيراً من المصلين، نعمة بلوغ شهر رمضان المبارك، وأنه موسم للأجور والخيرات، منوهاً إلى أهمية استثماره في الأعمال الصالحة، ومنها تلاوة القرآن الكريم والصيام والقيام، وكذلك إطعام الطعام وإفطار الصائمين، فشهر رمضان شهر الجود والكرم. ودعا إلى المشاركة في مبادرة المليار وجبة التي أطلقتها دولة الإمارات مؤكداً أن إطعام الطعام من أعظم الصدقات. 
من جانبه، أوضح أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة أن برنامج «رمضان رأس الخيمة» برنامج سنوي تطلقه مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه في شهر رمضان من كل عام، ويتضمن محاضرات قيمة ذات مخرجات إيمانية وتوعوية، وذلك ضمن رؤية وخطط المؤسسة تقديم البرامج المميزة لمختلف شرائح المجتمع في هذا البلد المعطاء. 

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