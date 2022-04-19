إفطار لأعضاء السلك الدبلوماسي بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، مأدبة إفطار ضمن مبادرة «رمضان يجمعنا»، استضافت فيها، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في إمارة دبي، وذلك في فندق أتلانتس النخلة.

واستقبل الضيوف، اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء سيف بن عابد المهيري، مدير الإدارة العامة للمالية، والعميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لآمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بحضور عدد من موظفي شرطة دبي. وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، أن تعزيز العلاقات مع ممثلي الدول من القناصل والدبلوماسيين، يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة الدفع بالعلاقات بين شرطة دبي وممثلي الدول الأخرى نحو الأمام، وأثرها على صعيد التعاون وتبادل المعلومات، بما يسهم في تحقيق أهداف شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان محلياً ودولياً.