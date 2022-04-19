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«سعادة كبار المواطنين» بصحة دبي يحصل على الاعتماد
«سعادة كبار المواطنين» بصحة دبي يحصل على الاعتماد
20 ابريل 2022 02:33

دبي (الاتحاد)

حصل مركز سعادة كبار المواطنين التابع لهيئة الصحة بدبي على الاعتماد الدولي لمعايير التميز الخاصة بمراكز دور الرعاية طويلة الأمد من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية (JCI)، ليكون بذلك أول مركز حكومي مستقل على مستوى الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقارة آسيا يحصل على هذا الاعتماد.
وأكد الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي، على أهمية هذا الاعتماد الذي يعكس مستوى الخدمات والتجهيزات وبيئة العمل وكفاءة العاملين بها من كوادر طبية وطبية مساعدة وإدارية، إضافة إلى رضا وسعادة المتعاملين، الذي توليه الإدارة العليا كل الاهتمام والمتابعة.

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