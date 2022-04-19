دبي تستضيف المؤتمر العالمي لأمراض الأنف العام المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، عن اختيار دبي لاستضافة الدورة الـ22 للمؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، بين 17 و21 يناير من عام 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

هلال المري

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تمكّنت دبي من التعامل بكفاءة مع جائحة كوفيد-19، وهو ما أكسبها ثقة العالم بكونها وجهة آمنة ذات قدرات وإمكانات هائلة، فيما يشكّل قرار الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق بنقل مؤتمره القادم إلى دبي دليلاً واضحاً على مكانة الإمارة الراسخة، كوجهة آمنة ومفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال ومركز رائد للمعرفة».

عوض الكتبي

وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إن استضافة الإمارات، للمؤتمر العالمي للأنف والأذن والحنجرة، المقرر عقده في دبي العام المقبل، بدلاً من كندا، تعكس قدرات الدولة، والإمكايات الهائلة التي تمتلكها دبي، لاستضافة مثل هذه الأحداث العلمية الطبية الكبرى».

برنارد فرايس

وقال البروفيسور برنارد فرايس، رئيس الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق: «قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد نقل الدورة القادمة من المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق إلى دبي، حيث جاء هذا القرار بالإجماع نظراً للنجاح الكبير والجودة العالية والمشاركة المميزة طيلة السنوات السابقة في المؤتمرات، التي استضافتها دبي في مجال أمراض الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، والتي شكلت مصادر للتحفيز واكتساب الخبرات وعزّزت الاكتشافات العلمية والنجاح في هذا المجال».

حسين الرند

وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «يشرّفنا أن نستضيف مجتمع أطباء الأنف والأذن والحنجرة من جميع أنحاء العالم في مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق في دبي. وانطلاقاً من نجاح المؤتمرات السابقة، يأتي موضوع دورة عام 2023 بعنوان «تواصل العقول وبناء مستقبل لغدٍ أفضل»، بما يمهد الطريق لرفع مستوى رعاية المرضى وتحسين عافيتهم».