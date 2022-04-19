شرطة عجمان تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية

عجمان (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، متمثلة في قسم الإعلام والعلاقات العامة، حملة توعية شاملة، لأولياء الأمور حول مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأبناء وآثارها السلبية، ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية تجاه الأسرة وأفرادها، وحفاظاً على النسيج المجتمعي آمناً من مخاطر التطور المتسارع في التكنولوجيا وتبعياتها.

وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، إن الحملة جاءت لتعزيز وعي الأسر وأولياء الأمور حول مخاطر استخدام أطفالهم للألعاب الإلكترونية، وخصوصاً بعد التطور السريع والمتنامي في هذا النمط من الألعاب، والتي أتاحت في مراحل تطورها للمستخدمين مشاركة بياناتهم الشخصية وصورهم الخاصة، وفتحت الباب للمحادثات الكتابية والصوتية، وهو ما يضع أبناءهم في دائرة الخطر إذا ما أساؤوا استخدامها.

وأضافت أن مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال تتمثل بتعرضهم للابتزاز والتنمر والتهديد إذا ما حصل المبتزون على البيانات والصور الشخصية للأطفال، إضافة إلى تعرضهم للاحتيال والسرقة، إذا ما قاموا باستخدام بطاقات بنكية للاشتراك أو الشراء من خلال مواقع غير موثوقة، عدا عن ذلك المشاكل والمخاطر النفسية والاجتماعية الناجمة عن الإدمان والعزوف عن أجواء العائلة.

ودعت الرائد نورة الشامسي، أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم ومراقبتهم باستمرار، واللجوء إلى أسلوب الحوار المفتوح والصراحة معهم لكسب ثقتهم لضمان لجوئهم للعائلة في حال تعرض أحدهم لأي مخاطر أثناء استخدامهم للألعاب الإلكترونية أو شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، مؤكدة أن شرطة عجمان ومركز الدعم الاجتماعي على استعداد لتقديم المساندة في أي عواقب قد يتعرض لها الأبناء أو أولياء أمورهم في التعامل مع الإنترنت.