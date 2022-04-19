«العليا بشرطة الشارقة» تستعرض نتائج الجوائز المؤسسية والوظيفية

الشارقة (الاتحاد)

ترأس العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الرابع للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2022 بشرطة الشارقة، الذي عقد أمس بمقر القيادة، بحضور المديرين العامين وأعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع في مستهل أعماله القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للقيادة، وما تم إنجازه من توصيات صدرت فيه، كما استعرض الاجتماع عرضاً لأبرز النتائج المتعلقة بالجوائز المؤسسية والوظيفية التابعة للقيادة العامة، والمشاريع الريادية لتنظيم الخدمات الأمنية الخاصة في إمارة الشارقة، هذا إلى جانب مناقشة أهم نتائج وإنجازات اللجنة للعام المنصرم 2021.

وفي ختام الاجتماع، أعرب نائب قائد عام شرطة الشارقة عن شكره وتقديره للحضور، وعلى كافة الجهود المبذولة في تحقيق الريادة المؤسسية، داعياً إلى مواصلة الجهود في تحقيق التميز في مختلف المجالات المنوطة بعمل الشرطة، ووفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.