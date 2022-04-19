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اختتام «أمن بيتك»
خلال فعاليات الحملة (من المصدر)
20 ابريل 2022 02:33

الشارقة (وام)

اختتمت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة حملة «أمن بيتك» التي أطلقتها الهيئة، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، والتي استمرت شهرين. واستفاد من الحملة أكثر من 1000 مستفيد من أفراد المجتمع بإمارة الشارقة لتوعية أولياء الأمور بأخطار الحرائق المنزلية على أفراد الأسرة والتدريب على الإسعافات الأولية، بهدف خفض معدلات الحوادث وتحسين جودة الحياة. 
وقال الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة: إن الهيئة ارتأت طرح حملة موسعة حول السلامة من الحرائق المنزلية، وذلك للحفاظ على سلامة المجتمع واستدامة الأصول في إمارة الشارقة، ورفع مستوى ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى أفراد المجتمع.

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