«الوعي المروري» للجاليات في العين

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت إدارة مرور العين الفعاليات الرمضانية المشتركة للتوعية الأمنية والمرورية، بالتعاون مع أندية الجاليات الأردنية والمصرية والسودانية في مدينة العين.

وأوضح العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين بالإنابة أن الفعاليات حققت أهدافها في تعريف الجاليات بالأنظمة المرورية والقواعد التي يجب اتباعها من قبل مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن القيادة الآمنة على الطرق تنعكس إيجابياً على سلامة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق.

وأشار إلى انتشار عدد من المخالفات المرورية في شهر رمضان، ومنها النعاس أثناء القيادة، وخصوصاً في الصباح الباكر، وزيادة السرعات للحاق بوقت الإفطار، والوقوف الخاطئ حول المساجد في صلاتي التراويح والقيام في العشر الأواخر.

وقال الرائد خالد محمد العزيزي رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة مرور العين إن الورش والمحاضرات ركزت على خطورة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة والانشغال بغير الطريق والتصوير والعبث بالهاتف أثناء القيادة، وتناول الأطعمة والمشروبات دون الانتباه للطريق.