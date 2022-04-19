«منار الايمان الخيرية» تنفذ مبادرتين للعمل الإنساني

عجمان (وام)

أعلنت مؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان عن تنفيذ مبادرتين بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني إحياء لذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، والتذكير بأعماله الخيرية. وأشارت المؤسسة، إلى أن المبادرتين، هما: توفير تذاكر السفر لنحو 70 نزيلاً وإفطاراً جماعياً ل 1,700 من النزلاء بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، والثانية: تنظيم إفطار جماعي بالتعاون مع مستشفى عجمان التخصصي، لإدخال السرور والفرح على 30 يتيماً، وذلك في فندق راديسون بلو بعجمان.

وأكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان، أن يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، ذكرى جليلة وعظيمة لأبناء الدولة لتأكيد العزم على المضي قدماً في انتهاج منهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جانبه، نوه المقدم محمد مبارك الغفلي، مديرإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، بمبادرة مؤسسة منار الايمان الخيرية مشيراً إلى أن إطلاق هذه المبادرة في يوم زايد للعمل الإنساني، هي إحياء لسجايا الوالد المؤسس في عون الضعيف وإغاثة الملهوف وتحرير النزلاء، حتى يعودوا إلى أسرهم، لينعموا بالعيد مع أبنائهم وذويهم.