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الإمارات
حكومة الإمارات تدشن مرحلة جديدة لتطبيق "منهجية العمل الحكومي" بتحديد المشاريع التحولية الكبرى للقطاعات الحيوية
حكومة الإمارات تدشن مرحلة جديدة لتطبيق "منهجية العمل الحكومي" بتحديد المشاريع التحولية الكبرى للقطاعات الحيوية
19 ابريل 2022 20:13

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ودعم الأولويات الوطنية ضمن مبادئ الخمسين،أعلنت حكومة الإمارات عن تدشن مرحلة جديدة لتطبيق "منهجية العمل الحكومي" بتحديد المشاريع التحولية الكبرى للقطاعات الحيوية.

ونظمت حكومة الإمارات عدد من الجلسات حول المشاريع التحولية الكبرى والتي تهدف إلى دعم جهود الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في وضع الخطط وتحديد واقتراح عدد من المشاريع التحولية الكبرى في القطاعات الحيوية للدولة وربطها بالأولويات الوطنية وتنفيذها.

وبحسب الحساب الرسمي لحكومة دولة الإمارات على «تويتر»: تقوم المنهجية الجديدة على الانتقال لدورات تحولية قطاعية قصيرة المدى تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل وتهدف إلى تطوير أدوات التغيير والانتقال إلى عمل حكومي سريع ومواكب للمتغيرات العالمية.

وأكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: أن «المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الإمارات تجسد رؤية قيادة الإمارات . . وهي ثقافة عمل جديدة للخمسين عاماً القادمة تقودها مشاريع تحوّلية وتحدث نقلات نوعية في الاقتصاد والخدمات الحكومية والحياة اليومية».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
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