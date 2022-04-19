الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وقال المركز في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والثاني عند الساعة 17:03 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:54.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:50 والجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:40.