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الإمارات
الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخاً من القرآن الكريم
الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخاً من القرآن الكريم
19 ابريل 2022 16:30

استدعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، سعادة ليزلوت أندرسون سفيرة مملكة السويد لدى الدولة، وأبلغتها احتجاج دولة الإمارات على ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأكدت معاليها رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات التي تسيء للأديان، مشددة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.

وشددت معاليها على أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

المصدر: وام
السويد
الإمارات
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