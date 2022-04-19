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الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير رومانيا
حاكم رأس الخيمة
19 ابريل 2022 14:47

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم سعادة الدكتور أدريان ماتشيلارو سفير رومانيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء مهام عمله. وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده في تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات ورومانيا. من جانبه أشاد سعادة الدكتور أدريان ماتشيلارو، بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين في شتى المجالات، معرباً عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
رومانيا
سعود بن صقر القاسمي
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