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الإمارات
«مجموعة الإمارات» تقدم 5 ملايين درهم لمبادرة «المليار وجبة»
«مجموعة الإمارات» تقدم 5 ملايين درهم لمبادرة «المليار وجبة»
19 ابريل 2022 14:44



انضمت «مجموعة الإمارات» إلى قائمة كبار المتبرعين من الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال والأفراد وهيئات العمل الخيري والإنساني الداعمة لجهود مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي من الإمارات للفقراء والمحتاجين في 50 دولة. وتبرعت «مجموعة الإمارات» بمبلغ 5 ملايين درهم للمبادرة الإنسانية التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتُضاف إلى سجل دولة الإمارات كمساهم فاعل في مواجهة أزمة الجوع العالمية، ودعم الجهود الدولية للتصدي للتحديات الإنسانية الملحّة على مختلف الصعد في المنطقة والعالم. ويشكّل تبرع «مجموعة الإمارات» إضافة جديدة إلى مساهمات الدعم الكبيرة التي حصدتها حتى الآن مبادرة «المليار وجبة» الأشمل إقليمياً لإغاثة الأشد حاجة للدعم الغذائي ومكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعادل التبرع الذي قدمته مجموعة الإمارات قيمة المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لتوفير 5 ملايين وجبة، في المجتمعات الأقل حظاً، لتوفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين، وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تتبنى مجموعة الإمارات وتدعم قيم ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على إحداث تأثيرات إيجابية في المجتمعات التي تخدمها في جميع أنحاء العالم. وتجسد حملة المليار وجبة، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، ثقافة العطاء في دولتنا وتطلعاتنا للتضامن الإنساني. وإذ نفخر في مجموعة الإمارات بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية الأكبر من نوعها في المنطقة، فإننا نؤكد التزامنا بتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في أكثر من 50 دولة». وتستقبل مبادرة «المليار وجبة» التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، فيمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو»، أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات». كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة «مليار وجبة» على الرقم 8009999.

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