غداً مزاد "أنبل رقم" للأرقام المميزة في أبوظبي

ينطلق غداً مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي، بالتزامن مع "يوم زايد للعمل الإنساني"، لدعم جهود مبادرة "المليار وجبة" الأكبر في المنطقة، بمزايدة أهل الخير ورواد العمل الإنساني على 15 رقماً مميزاً للوحات المركبات الفردية والثنائية والثلاثية وأرقام الهاتف المتحرك المميزة، التي سيعود ريعها كاملاً لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة.

ويعرض مزاد "أنبل رقم" الخيري الذي يقام مساء يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، خمسة أرقام مميزة حصرية للوحات المركبات الصادرة في أبوظبي وهي الرقم الفردي "أبوظبي 2" من الفئة الثانية، والأرقام الثنائية "أبوظبي 11" من الفئة الثانية، و"أبوظبي 20" من الفئة الثانية، و"أبوظبي 99" من الفئة الأولى، والرقم الثلاثي "أبوظبي 999" من الفئة الثانية.

كما تشهد أمسية مزاد "أنبل رقم" الخيرية في أبوظبي مزايدة رواد العمل الخيري والإنساني في أبوظبي والدولة على مجموعة من أرقام الهاتف المتحرك المميزة من كل من "اتصالات" و"دو"، وتضم قائمة الأرقام الماسية المقدمة من "اتصالات" في مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي خمسة أرقام حصرية هي 0547444444، 0542244444، 0542422222، 0547799999، 0567777722، فيما تقدم "دو" في مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي خمسة أرقام مميزة هي 0589999996، 0586666662، 0581111114 ،0582444444 ،

0586222222.

يوم استثنائي للعمل الخيري

وعشية "يوم زايد للعمل الإنساني"، الذي يحتفي به مجتمع الإمارات يوم 19 رمضان من كل عام، ويشكل موسماً سنوياً للتبرعات والمساهمات القياسية في العمل الخيري والإنساني والاجتماعي داخل الدولة وخارجها، يتم تنظيم فعالية مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي من قبل حملة "المليار وجبة" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من شرطة أبوظبي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وشركة "اتصالات الإمارات".

ويشكل التزامن بين مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي وفعاليات يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لمضاعفة المساهمات الخيرية والإنسانية لرواد العمل الخيري في أبوظبي والدولة، ترسيخاً لمكانة الإمارات في ريادة الدول الرائدة في إغاثة المحتاجين ومساندة الملهوفين بمبادرات إنسانية هادفة ووسائل تبرع ومساهمة مبتكرة.

مزايدة لفعل الخير

ويدعم مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي جهود مبادرة "المليار وجبة" التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم، وذلك برصد ريعه لتوفير المعونات الغذائية المباشرة في المجتمعات الأقل حظاً.

ويسهم ريع مزاد "أنبل رقم" في توفير شبكة أمان غذائي لمن يعانون انعدام الأمن الغذائي وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث، وذلك فيما يفقد 25 ألف إنسان حياتهم يومياً لأسباب متعلقة بالجوع وسوء التغذية، 10 آلاف منهم من الأطفال.

استمرار وتوسع

ويتم تنظيم مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي بعد أربعة أيام من نجاح نسخته في دبي بجمع 53 مليون درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة"، وتسجيلها بيع ثالث أغلى رقم مركبة في العالم بقيمة 35 مليون درهم لرقم اللوحة AA8 الصادر في دبي، وتسجيل رقم الهاتف المتحرك الماسي من اتصالات 0549999999 ريعاً قياسياً بلغ 5 ملايين درهم ستذهب لتوفير وجبات غذائية للمحتاجين ضمن مبادرة "المليار وجبة" ضمن التزامها الإنساني من الإمارات إلى العالم.