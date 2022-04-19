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شرطة أبوظبي توزع وجبات الإفطار على العاملين في المواقع العامة
شرطة أبوظبي توزع وجبات الإفطار على العاملين في المواقع العامة
19 ابريل 2022 10:59

وزعت مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي ومن خلال مراكزها الشرطية التابعة لها الوجبات الرمضانية على الصائمين والعاملين في مواقع الخدمات العامة.

وشارك مركز شرطة الشعبية طلاب كلية التقنية العليا في العمل التطوعي لتوزيع صناديق المير الرمضاني وشمل مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية، التي يحتاجها الصائمون، وتساعدهم على توفير متطلباتهم اليومية طيلة شهر رمضان المبارك.


وأوضح العقيد حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة، أن توزيع المير الرمضاني يأتي تجسيدا لقيم اجتماعية غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في الدولة.

ولفت إلى أهمية المشاركة في العمل الإنساني، و الإسهام في تكاتف المجتمع الإماراتي السباق دومًا للعمل الخيري، مشيدًا بتعاون طلبة أكاديمية التقنية العليا في تجهيز وتعبئة وتوزيع المير الرمضاني وتوفير المواد الغذائية الأساسية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
فرحة الصائمين
شهر رمضان
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