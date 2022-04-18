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الإمارات
«مختبر الدبلوماسية» ينظم سلسلة حوارات في شهر رمضان
مشاركون في المختبر (من المصدر)
19 ابريل 2022 03:10

دبي (الاتحاد)

أعلن «مختبر الدبلوماسية» المساحة المجتمعية الفريدة المقدمة من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، عن إطلاق سلسلة «حوارات مختبر الدبلوماسية»، وهي سلسلة من الجلسات الحوارية تستضيف مجموعةً من الوزراء وكبار المسؤولين، وذلك في مقر ‹مختبر الدبلوماسية› الواقع بمجمع أبراج الإمارات في دبي، خلال شهر رمضان الفضيل.
ويشارك في النسخة الأولى من الفعالية مجموعة من المتحدثين البارزين، الذين يستعرضون تجاربهم في ميدان الدبلوماسية. وتوفر جلسات الحوار التي تتمحور حول الدبلوماسية للجمهور فرصة التعرف على مفهومي الدبلوماسية الثقافية والعامة، بالإضافة إلى الشؤون العالمية الحالية، وذلك ضمن بيئة مفتوحة يتناول فيها المتحدثون آلية معالجة القضايا العالمية الحالية من خلال العمل الدبلوماسي.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
رمضان
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