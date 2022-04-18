حضور طلابي «كثيف» مع انطلاقة «الفصل الثالث»

إبراهيم سليم، مريم بوخطامين (أبوظبي، رأس الخيمة)

شهدت معدلات حضور الطلبة، أمس، ارتفاعاً مع انطلاقة الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي، حيث استأنفت المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة من الصف الأول حتى الثاني عشر، الدوام المدرسي على مستوى الدولة، مع مراعاة التعديلات التي حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومنها، بدء الدوام المدرسي من الاثنين إلى الخميس، وأن يكون الدوام حضورياً للطلبة والكادر الإداري والتعليمي، ويوما الجمعة 22 و29 أبريل: سيكون الدوام «عن بعُد» للطلبة والكادر الإداري والتعليمي، وعدد ساعات العمل الرسمية للكادر والمعلمين خمس ساعات ونصف الساعة من الاثنين إلى الخميس، والجمعة ثلاث ساعات.

ويبلغ إجمالي الساعات الأسبوعية للمعلمين والكادر 25 ساعة لكل الحلقات. أما بالنسبة لدوام الكادر الإداري والتعليمي، فيبدأ من 09:00 إلى 02:30 أو من 08:00 إلى 01:30 خلال الأيام من الاثنين إلى الخميس، وبالنسبة ليوم الجمعة من 09:00 إلى 12:00، أو من 08:00 إلى 11:00.

آمنة الزعابي

كما تم تقليص 5 حصص من النصاب الأساسي للحصص الأسبوعية لمواد الأنشطة، بحيث تحول إلى التعلم الذاتي، وأن عدد الحصص للحلقة الأولى من الاثنين إلى الخميس 6 حصص، أما الجمعة فـ 3 حصص.

وشهدت المدارس ارتفاعاً في معدلات الحضور بين الطلبة، وتطبيق الإجراءات المطلوبة، في المدارس الخاصة والتي نصت على ضرورة إبراز فحص pcr فعّال مدته أقل من 96 ساعة قبل دخول الطلبة إلى المدرسة.

وستبقى الشعب الدراسية كما هي، حيث سيتلقى طلبة الحضوري تعليمهم من المدرسة، وطلبة التعلم عن بُعد من المنزل.

كما أتاحت مدارس القطاع الخاص لطلبة «الأونلاين» اختيار التعلم الحضوري، بعد التأكد من وجود شاغر في الشعب الأخرى لتسهيل عملية إضافة الطلبة عليها، أو تحول الشعبة كاملة إلى التعلم الحضوري.

إلى ذلك، استقبلت مدارس ورياض الأطفال في إمارة رأس الخيمة بشكل خاص، والدولة بشكل عام، الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام 2021 - 2022، وسط استعدادات تامة ومؤمنة من جميع النواحي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية في جميع المراحل، من خلال عمليات التعقيم والتجهيزات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، وذلك من خلال التأكد من سلامة الطلاب والهيئات التعليمية والعاملين في الميدان من العدوى، سواء من خلال التطعيمات واللقاحات وشهادات النتائج السلبية، والتأكيد على تطبيق البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية، لضمان فصل دراسي آمن ومريح للجميع، بحسب آمنة الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية.

وفي المقابل، كانت لمدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية، بداية مشرقة ومحفزة للطلاب يسعون من خلالها لخلق روح الاطمئنان والهدوء والارتياح لدى الأطفال والطلاب في مختلف المراحل السنية، من خلال الاستقبال بحفاوة والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن سلامة الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية والمراقبين، من تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

وبينت الإدارات أنها خصصت لجاناً ومشرفين يقفون على جميع التدابير الوقائية وتوافر سبل السلامة في الحافلات والمرافق والفصول المدرسية، منوهين أنهم استعانوا بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم بشركات تنظيف وتعقيم معتمدة لضمان نظافة وخلو المكان من أي ملوثات وغيرها، حيث عملت المدارس على تعقيم الفصول المدرسية والمرافق والمختبرات العلمية والتأكد من سلامة كل الموجودين، وضرورة وجود فحوص PCR للهيئات التدريسية والإدارية في جميع المدارس ورياض الأطفال.

وحرصت منطقة رأس الخيمة التعليمية على التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المحلية المعنية كالفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع برأس الخيمة، وإدارة الرعاية الصحية، لضمان تشغيل المؤسسات التعليمية والعودة الآمنة التي تتطلب الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل احتمالية انتقال فيروس كورونا المستجد، والتي تضمن سلامة الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية وكافة العاملين والزائرين للمؤسسات التعليمية.