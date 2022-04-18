الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية
‎حاكم رأس الخيمة خلال استقبال وزير الطاقة والبنية التحتية (وام)
19 ابريل 2022 03:11

رأس الخيمة (وام)

 استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد مساء أمس، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية. 
واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، من معاليه على عدد من الموضوعات المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية، وعلى خطط وبرامج الوزارة الرامية إلى استدامة وتطوير القطاعين الحيويين للأجيال القادمة، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، التي حققت المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعب دولة الإمارات. 
وقدم معاليه خالص تهانيه إلى سموه، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة بالخير والبركات. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، ومنذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندس عبدالله راشد العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.

 

رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©