الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
مليون وجبة إفطار من «الشارقة الخيرية»
مليون وجبة إفطار من «الشارقة الخيرية»
19 ابريل 2022 03:10

الشارقة (وام)

 قالت جمعية الشارقة الخيرية: إنها وزعت 600 ألف وجبة إفطار صائم خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، منها 30 ألفاً على العمال ذوي الدخل المحدود في مساكنهم ومواقع عملهم والأسر المتعففة و10 الآف في عدة دول حول العالم، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدولة وقنصلياتها ومكاتب الجمعية الإقليمية، مستهدفة الوصول إلى مليون وجبة بنهاية الشهر. وتمت عملية التوزيع عبر 136 موقعاً ونقطة توزيع في كافة مناطق ومدن إمارة الشارقة. 
وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية أن الجمعية وجدت استجابة كبيرة من قبل المتبرعين لدعم مشروع «إفطار صائم»، حيث تعد فئة العمال ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة من الشرائح الأكثر استفادة من المشروع، لافتاً إلى أن نقاط التوزيع تتمركز أغلبها في مواقع الكثافة السكانية بالعمال وكذلك المناطق المكتظة بالأسر المتعففة، فيما تتم عملية توزيع الوجبات بالخارج في المناطق النائية التي تمت دراستها بدقة قبيل حلول الشهر المبارك من خلال مكاتب الجمعية الإقليمية. وأشار إلى أن الجمعية تواصل العمل على رفع المخصصات اليومية للمشروع لنتمكن من توفير الوجبات إلى أكثر من مليون مستفيد مع نهاية الشهر الفضيل.

جمعية الشارقة الخيرية
رمضان
الشارقة
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©