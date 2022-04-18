بتوجيهات محمد بن زايد .. «الهلال الإماراتي» يواصل توزيع المير الرمضاني في اليمن

حضرموت (وام)

تواصل هيئة ‎الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع «المير الرمضاني» في مختلف محافظات اليمن الشقيق، وشمل مديرية أرياف المكلا في محافظة حضرموت، حيث استفادت آلاف الأسر من المواد الغذائية الأساسية التي قدمتها الهيئة لدعم الأوضاع الإنسانية، وتلبية احتياجات الأشقاء في اليمن خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن هذه المساعدات تأتي ضمن المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة اليمنية للتخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين. وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر تبذل قصارى جهدها لتعزيز استجابتها الإنسانية على الساحة اليمنية، وتلبية الاحتياجات الرمضانية للأسر المستهدفة من مبادرات الهيئة في اليمن. وأشاد أحمد سليمان العكبري، مدير عام مديرية أرياف المكلا، بالدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به دولة الإمارات في اليمن عامة، وفي حضرموت خاصة، مثمناً المبادرة الإنسانية التي قام بها الهلال الأحمر الإماراتي من خلال تقديم المير الرمضاني، معرباً عن تقديره لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ومبادراتها الإنسانية.

وعبّرت الأسر المستفيدة عن فرحتها بهذه المبادرة، معربة عن شكرها البالغ وتقديرها لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، لهذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدة أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب، لافتة إلى أن الحصول على المواد الغذائية بات صعباً في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد والارتفاع الكبير لأسعار هذه المواد في السوق المحلية. يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت منذ بداية شهر رمضان الفضيل حوالي 10 آلاف سلة غذائية من أصل 30 ألف سلة، سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك لأصحاب الحاجات وذوي الدخل المحدود في مديريات محافظة حضرموت.