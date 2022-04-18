22.000 مراجع لعيادات الباطنية في مستشفيات الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تقدم إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، باقة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى السكري في منطقة الظفرة بمدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ ومدينة ليوا وبلغ عدد المترددين على عيادات الباطنية التابعة لمستشفيات الظفرة أكثر من 22 ألف مراجع منهم 17213 مراجعاً خلال العام الماضي بجانب 3761 مراجعاً خلال العام الجاري من يناير وحتى بداية شهر أبريل فيما بلغ عدد المترددين على عيادات السكري والغدد الصماء 1038 مراجعاً خلال العام الماضي.

وتحرص مستشفيات الظفرة على توفير الخدمات العلاجية عبر 7 عيادات لتقديم الرعاية الصحية لمرضى السكري في جميع مدن منطقة الظفرة، ومن خلال أيضاً التطبيب عن بُعد وفق أعلى المعايير الطبية العالمية المتبعة في علاج السكري، منها عيادتان متخصصتان لمرضى السكري والغدد الصماء في مدينة زايد، إحداهما في مستشفى مدينة زايد، والأخرى في مركز الظفرة لطب الأسرة.

كما تقدم العيادات في كل من مستشفى غياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، الخدمات العلاجية للحالات البسيطة ومضاعفات المرض الأولية، بينما يتم تحويل الحالات المتقدمة والحالات ذات المضاعفات الكبيرة إلى عيادتي الغدد الصماء والسكري في مدينة زايد.

وأوضح الدكتور محمد عبدالرحمن الحسين اختصاصي الباطنة بمستشفى مدينة زايد أن مرض السكري من الأمراض التي يمكن أن تشكل خطورة إذا لم يتم الاهتمام بها ومتابعتها بشكل مستمر نظراً لما تشكله من مضاعفات سيئة، وخاصة خطورة التهاون في التعامل مع داء القدم السكري كونه من الأمراض الشائعة التي يعانيها مريض السكري والتي يمكن أن تتطور من مشاكل بسيطة إلى مضاعفات خطيرة، حيث تبدأ المشاكل بفقدان الإحساس في القدمين لتصل إلى مرحلة البتر في أسوأ الأحوال وغالباً يبدأ اعتلال الأعصاب السكري في القدمين والساقين ثم يتلوهما في اليدين والذراعين ويمكن علاج الحالة إما بالعلاج غير الجراحي أو الجراحي.

ووفرت مستشفيات الظفرة خدمة التطبيب عن بُعد لجميع مرضى السكري وبالأخص لمن هم بحاجة للمتابعة الدقيقة والمستمرة لمساعدتهم على تنظيم السكر في الدم

وتقوم مستشفيات الظفرة على توفير الخدمات الطبية والعلاجية كافة التي تلبي احتياجات ومتطلبات السكان في جميع مدن منطقة الظفرة من خلال منظومة طبية متكاملة تتضمن توفير أفضل الكفاءات العلاجية من أصحاب الخبرات العلمية والعملية، بجانب تحديث الأجهزة الطبية التي تتوافق مع أفضل وأحدث الأجهزة المستخدمة عالمياً، مع توافر البنية التحتية المتميزة لتقديم الرعاية الصحية لجميع سكان منطقة الظفرة.