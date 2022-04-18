«كلية فاطمة للعلوم الصحية».. شراكات لإثراء القطاع الصحي

أبوظبي (وام)

دخلت كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في شراكات تعليمية مع عدد من المؤسسات بهدف رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المتخصصة في الرعاية الصحية، وتعزيز وجودهم في هذا القطاع الحيوي.

وقد أبرم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اتفاقية مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتقديم 10 آلاف منحة خلال خمس سنوات للمواطنات، لدراسة بكالوريوس التمريض، وطب الطوارئ، والدبلوم العالي ودبلوم المساعد الصحي في كلية فاطمة للعلوم الصحية. كما وقعت كلية فاطمة للعلوم الصحية اتفاقية مع المركز الوطني للتأهيل لمنح الأولوية لخريجات الكلية للتعيين في المركز، وأبرمت اتفاقية تعاون مهمة مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، يتم بموجبها توفير فرص عمل جديدة لخريجي الكلية وفقاً للشروط والمتطلبات المعمول بها في «شخبوط الطبية»، إضافة إلى تأمين البرامج التدريبية المتخصصة لطالبات الكلية فيها.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، أن كلية فاطمة للعلوم الصحية من المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى الدولة، ومنذ تأسيسها في عام 2006 تعمل على رفد القطاع الطبي بالكوادر الوطنية المتخصصة لتلبية احتياجاته المتنوعة وما يشهده من نمو وتطور على الصعد كافة.

وقال العور: «إن دخول كلية فاطمة للعلوم الصحية في شراكات تعليمية وتوقيعها اتفاقيات مهمة مع عدد من المؤسسات التعليمية في الدولة، يأتي تجسيداً لاستراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لإعداد الكوادر الوطنية بالشكل الأمثل لتلبية متطلبات وظائف المستقبل، وتأهيلها بكافة المهارات والمعارف الحديثة لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة». وأضاف أن جائحة «كوفيد - 19» عكست تنامي الدور المهم للقطاع الصحي، ويأتي هذا التعاون المثمر مع مؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقاً من الإيمان بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا، في تعزيز وجود أبناء الوطن في القطاع الصحي.