«بيئة أبوظبي» تؤكد صون المياه الجوفية

أبوظبي (الاتحاد)

سلطت هيئة البيئة في أبوظبي، أمس، الضوء على إنجازاتها خلال عام 2021 في مجال حماية المياه الجوفية في إمارة أبوظبي التي تعتبر من المصادر غير المتجددة، حيث واصلت جهودها لمراقبة استخدامات المياه الجوفية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة لتقييم الاستدامة طويلة المدى لخزانات المياه الجوفية العميقة في إمارة أبوظبي وإدارة الطلب على المياه الجوفية.

ففي إطار برنامج مراقبة المياه الجوفية قامت «الهيئة» خلال عام 2021 بإجراء 1100 زيارة لأكثر من 440 بئراً لمراقبة وقياس مستوى المياه، وقد شملت القياسات الإجمالية التي تم إجراؤها 92% من الهدف الذي سعت «الهيئة» لتحقيقه خلال هذا العام. وتضمنت الصيانة المستمرة لشبكة مراقبة المياه الجوفية صيانة الآبار الخارجية وأجهزة المراقبة الآلية، حيث تمت صيانة 110 آبار مراقبة خارجياً من خلال إقامة أسوار وقائية مع تركيب لافتات.وأكملت «الهيئة» في عام 2021، المرحلة الأولى من إعداد الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات والتي تعتبر مهمة للتعرف على الوضع الحالي لإمكانات الخزانات الجوفية في دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تقييم شامل لموارد المياه الجوفية العميقة في أبوظبي خلال عام 2021.

وتشرف «الهيئة» على مشروع مخزن الخير (الخزان الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا)، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة بسعة 26 مليون متر مكعب من المياه الجوفية المخزنة في طبقة المياه الجوفية الضحلة شمال غرب ليوا، والتي تعتبر احتياطي استراتيجيا لتزويد مدينة أبوظبي بـ 180 ألف متر مكعب/ يوم (40 مليون جالون/ يوم) لمدة 90 يوماً.

كما انتهت «الهيئة» في عام 2021 من مشروع تطوير نمذجة رقمية لمحاكاة حركة المياه الجوفية في مخزن الخير، لاختبار سيناريوهات تشغيل المشروع، حيث تم الانتهاء من تطوير أول قاعدة بيانات للمشروع والتي تضم (315 بئراً إنتاجية و111 بئراً للمراقبة) وطبقات الخزان الجوفي. بالإضافة إلى ذلك، تم في عام 2021، إدراج مشروع مخزن الخير في الإصدار الثاني من تقرير الابتكار الحكومي لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي. علاوة على ذلك، أطلقت «الهيئة» في عام 2021، خطة الإدارة المتكاملة لموارد المياه في أبوظبي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء المعنيين.