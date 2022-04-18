حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية في الشارقة

الشارقة (وام)

واصلت بلدية مدينة الشارقة حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من التزامها بكافة المعايير والضوابط الصحية التي حددتها.

وقال عمر المهيري مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية بالوكالة: إن بلدية مدينة الشارقة نفذت منذ بداية شهر رمضان المبارك 7 حملات تفتيشية على منشآت تحضير الأطعمة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، في ظل الإقبال الكبير على هذه المنشآت خلال الشهر الفضيل وتوعية العاملين فيها بأهمية وضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي حددتها البلدية لممارسة النشاط وفقاً للأنظمة والقوانين والتصاريح اللازمة. وأوضح المهيري، أن أولى الحملات التفتيشية كانت حول إصدار تصاريح عرض الأطعمة خارج المحال، والتأكد من إصدار تصاريح تقديم الخدمة للجاليات غير المسلمة خلال الشهر الكريم وحول أماكن عرض وتخزين الأغذية في المخابز والمطابخ الشعبية ومحال بيع الحلويات. ولفت إلى أن البلدية نفذت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان أكثر من 1050 زيارة تفتيشية على كافة المنشآت ضمن الحملات التي تنفذها خلال الشهر الفضيل، حيث تم تخصيص أكثر من 50 مفتشاً لأداء دور البلدية الرقابي والتوعوي، تماشياً مع جهودها في تعزيز السلامة الصحية وتقديم غذاء آمن للمستهلكين وفق المواصفات والمعايير المعتمدة وبما يعكس دورها في توفير منظومة صحية تتماشى مع مكانة الإمارة كمدينة صحية. وأفاد مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية بأن البلدية أصدرت حتى الآن 59 تصريحاً لعرض الأطعمة خارج المحال وفقاً للتعميم الصادر عنها بشأن السماح لهذه المنشآت بعرض الأطعمة خارجاً وفق مجموعة من الشروط والضوابط للحافظ على الصحة والسلامة، كما تم إصدار أكثر من 405 تصاريح للمنشآت الغذائية الراغبة في تقديم الخدمة للجاليات غير المسلمة خلال شهر رمضان.