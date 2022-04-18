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رموز مسح ضوئي على أشجار حدائق كورنيش أبوظبي
رموز مسح ضوئي على أشجار حدائق كورنيش أبوظبي
19 ابريل 2022 03:08

أبوظبي (الاتحاد)

قامت بلدية أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، بتركيب رموز مسح ضوئي على الأشجار والنباتات المزروعة على طول كورنيش أبوظبي، بواقع 40 رمزاً ضوئياً، وذلك تماشياً مع رؤية البلدية، الهادفة إلى الارتقاء المستمر بالمرافق الترفيهية.
ويهدف تركيب هذه الرموز إلى تعريف مرتادي المرافق العامة على النباتات والأشجار المزروعة في حدائق كورنيش أبوظبي، ونشر الوعي الثقافي حول أهمية الغطاء النباتي كجزء جمالي وبيئي في مدينة أبوظبي، وذلك ضمن إطار التزام بلدية مدينة أبوظبي وسعيها الدائم نحو تعزيز سبل ومعايير جودة الحياة وإسعاد كافة أفراد المجتمع، وتوفير مرافق ترفيهية متكاملة ذات خدمات حضارية.
وتغطي الرموز الضوئية التي تم تركيبها التنوع النباتي الموجود في حدائق وشارع كورنيش أبوظبي، وتقدم معلومات وافية عن كل نبات ليمكن التعرف عليه من خلال مسح الرمز الضوئي الخاص به عن طريق كاميرا الهاتف الذكي المحمول، لتظهر مباشرة كافة المعلومات الخاصة بالنبتة.
وتسعى بلدية مدينة أبوظبي إلى تطوير المرافق الخدمية والترفيهية بشكل مستمر، وبما يواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تتمتع بها أبوظبي، حرصاً على تقديم أفضل الخدمات التي تساهم في إسعاد كافة أفراد المجتمع.

أبوظبي
كورنيش أبوظبي
بلدية أبوظبي
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