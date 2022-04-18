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21 ألف مخالفة على مركبات الأجرة بأبوظبي العام الماضي
رصد21 ألف مخالفة على مركبات الأجرة
19 ابريل 2022 03:08

هالة الخياط (أبوظبي)

سجل مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، العام الماضي 2756 مخالفة بحق المخالفين الذين يستخدمون مركباتهم الخاصة في نقل وتهريب الركاب بطريقة غير قانونية.
ونفذ المركز خلال العام الماضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملات تفتيشية على مختلف أنشطة نقل الركاب في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من حرصه على تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في قطاع النقل العام وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذا القطاع.
وأفاد المركز أن هذه المركبات لا تتوافر فيها وسائل الأمان والسلامة اللازمة لتأمين الركاب، إذ لم يحصل أصحابها على تراخيص لمزاولة المهنة، وعدم تغطية التأمين الشامل لمركباتهم، كما أن السائق قد لا يمتلك رخصة قيادة مركبة صادرة من الدولة، وقد يكون مخالفاً لقوانين الإقامة في الدولة.
وأكد مركز النقل المتكامل أنه حريص على التصدي للسلوكيات غير القانونية في قطاع النقل العام بمختلف أنشطته وخدماته من خلال تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
ويعتبر مركز النقل المتكامل تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي خدمات النقل في الإمارة أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمركز، ويحرص على توفير نهج منظم وشامل لإدارة السلامة المرورية على الطرقات العامة، ومساعدة المشغلين في تحديد المتطلبات الأساسية لإدارة السلامة المرورية في الطرقات ومراقبة أدائهم، بما يضمن خفض معدلات الحوادث المرورية على الطرقات والحد من الإصابات البشرية.
وفقاً للتقرير السنوي لمركز النقل المتكامل لعام 2021، فقد رصد المركز العام الماضي 12.911 مخالفة على مركبات الأجرة في الإمارة، علماً بأن عدد مركبات الأجرة في أبوظبي يبلغ 6390 مركبة أجرة، وعدد سائقي مركبات الأجرة 8219 سائقاً، وعدد الرحلات التي تم إنجازها العام الماضي 36 مليون رحلة، والمسافة المقطوعة 161 مليون كلم.
وأفاد المركز أن عدد المخالفات التي تتعلق بإجراءات تنفيذ التحويلات المرورية في حرم الطريق بلغ 572 مخالفة، فيما بلغت نسبة التزام العاملين في المواقع بمتطلبات الدليل والتصاريح الصادرة 98% ضمن مؤشر السلامة المرورية، وهو ما يتجاوز القيمة المستهدفة للمؤشر والبالغة 95%.

مركز النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
مركبات الأجرة
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