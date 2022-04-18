مجلس راشد بن حميد الرمضاني يعرض قصص نجاح عربية انطلقت من الإمارات

عجمان (الاتحاد)

نظم مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس مركز الشباب العربي، محاضرة بعنوان «صناعة قصص نجاح عالمية من دولة الإمارات»، استعرض المجلس تجربة مشاريع تنموية نشأت في الدولة وتوجهت نحو العالمية، وكان مؤسسوها من الشباب العربي المبدع، الذي استفاد من البيئة النوعية المتكاملة.

وحضر المجلس، الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس للتنفيذي لإمارة عجمان، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وعبدالله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين والشباب.

واستضاف المجلس نخبة من رجال الأعمال العرب، الذين أسسوا مشروعات ريادية، ممثلين بـ رونالدو مشحور مؤسس منصة التجارة الإلكترونية «سوق. كوم»، وتوفيق كريدية الرئيس التنفيذي لمجموعة «براند فور لس»، ومصطفى قنديل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النقل الجماعي «سويفل»، وأدار الجلسة الإعلامي عيسى المرزوقي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن مشهد ريادة الأعمال المبتكرة في الدولة مليء برواد الأعمال من الإماراتيين والعرب والمقيمين، وخاصة من فئة الشباب، ممن حققوا إنجازات نوعية مشرفة ووظفوا ما توفره الدولة، بدعم لا محدود من قيادتها الرشيدة وبتضافر جهود كافة مؤسساتها في القطاعين الحكومي والخاص، من بنية تحتية متطورة، وخيارات تكنولوجية متقدمة، وتحول رقمي شامل، وبيئة تشريعية وقانونية شفافة، وحلول تمويلية نوعية، فحققوا نجاحات استثنائية.

وقال: «إن المبادرات العربية المبدعة في قطاعات الأعمال في الدولة شكلت نموذجاً متميزاً ملهماً للشباب الإماراتي والعربي في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الناشئة الطموحة، القادرة على النمو في البيئة الميسرة لممارسة الأعمال داخل الدولة، ومن ثم التوسع نحو العالمية».

وأشار الشيخ راشد النعيمي، إلى الفرص المستقبلية الواعدة المتاحة للشباب من مختلف التخصصات في الدولة، خاصة مع سعيها ضمن مبادرة «موطن ريادة الأعمال» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، إلى أن توفر بوابة وطنية متكاملة لإحداث نقلة نوعية في البيئة الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مع استقطاب 20 شركة ملياريه في السنوات العشر المقبلة.

بدوره، عرض رونالدو مشحور قصة نجاح «سوق.كوم» والتي انطلقت من فكرة تجارية جريئة تأسست في الإمارات عام 2005 لتصبح شركة مليارية «يونيكورن» وتستحوذ عليها شركة «أمازون العالمية».

من جانبه، استعرض توفيق كريدية تجربة تأسيس شركة «براند فور لس» عام 1996، وإطلاقها أول فرع لها في الإمارات عام 2000، ليصبح لديها اليوم 58 فرعاً في الدولة، و87 في مختلف أنحاء العالم.

وتحدث مصطفى قنديل، عن أبرز محطات النجاح في سيرة شركة «سويفل» للحلول الذكية للنقل الجماعي، والتي أدرجت في يوليو 2021 في بورصة «ناسداك» العالمية بقيمة سوقية بلغت 1.5 مليار دولار.