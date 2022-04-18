«إسعاف دبي» تنظم إفطاراً مع أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم إفطاراً جماعياً بمقر النادي حضره مجموعة من أصحاب الهمم وفريق عمل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقالت نورة المهيري، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بالمؤسسة «تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم وتؤمن بقدراتهم وتسعى لتمكينهم وتعزيز مهاراتهم. ونحن في المؤسسة حريصون على أن يكون لهم دور في المشاركة في مبادراتنا المجتمعية التي تعتبر مصدر سعادة لجميع المنظمين، كما أن تلك التجمعات على موائد الإفطار تعكس تلاحم المجتمع، والتفافه في منظومة عمل إنساني متكامل تعكس أصالة مجتمعنا».

وعبرت المهيري عن امتنانها لشركة أبوظبي للفنادق لرعايتها الإفطار الجماعي وشركة ميكروسيف للتعقيم لتوفيرها هدايا للمشاركين في الإفطار. و«هذا دليل على أن المسؤولية المجتمعية مبدأ تتبناه جميع القطاعات في الدولة».

وتلى الإفطار جلسة تم فيها مناقشة العديد من المواضيع المجتمعية وبعد الفقرات المتنوعة كاستعراض بعد المواهب والأسئلة الثقافية المتنوعة واختتم الحفل بتوزيع هدايا تذكارية على الحاضرين تعبيراً من المؤسسة عن ثقتها بقدراتهم وشكرها لحضورهم الإفطار الجماعي.