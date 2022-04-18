13 ألف وجبة إفطار من «الإمارات الخيرية»

رأس الخيمة (وام)

وزعت جمعية الإمارات الخيرية برأس الخيمة 13500 وجبة إفطار على العمال خلال النصف الأول من رمضان بواقع 900 وجبة يومياً تقريباً.

كما تم توزيع المير الرمضاني على 500 أسرة داخل الدولة تشمل 300 سلة غذائية و200 كوبون شرائي، وتوزيع المير الرمضاني على 240 أسرة من أسر الأيتام داخل الدولة. وأوضح عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للجمعية، أن الجمعية توزع الوجبات ضمن أعلى معايير السلامة والوقاية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وأن ما تنجزه هو اقتداء بنهج الدولة وقيادتها الرشيدة في مجال العمل الخيري، وصورة تعكس ثقة المحسنين ودعمهم السخي لها.

من جانبها، قالت منى المطر رئيسة قسم الإعلام والاتصال المؤسسي: إن الجمعية تنفذ عدداً كبيراً من البرامج والمشاريع الخيرية، ضمن برنامجها الرمضاني الذي يحمل عنوان «أياماً معدودات»، والذي يشمل مساعدة الأسر الفقيرة وطلاب المدارس والجامعات غير القادرين على دفع رسوم دراستهم ودعم أصحاب الهمم والأيتام والأرامل وعلاج المرضى ومساندة الشرائح المحتاجة من خلال مشروع حفظ النعمة.