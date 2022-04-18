رفض دعوى لم تستوف الشرط الإجرائي لقبولها

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين شاكٍ (مريض) ولجنة المسؤولية الطبية المختصة في مستشفى، برفض طلب الشاكي، وذلك لعدم ثبوت لجوء الشاكي إلى لجنة المسؤولية الطبية المختصة قبل رفع القضية ولعدم بحثه لعناصر المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما يكون وارداً على غير محل من قضائه عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد لجنة طبية في مستشفى ما مطالباً بالتعويض المادي والمعنوي لما أصابه من آثار العلاج النفسي وعدم قيام اللجنة بعملها على أكمل وجه بحسب ادعائه.

وأوضحت المحكمة أن الدعوى لم تستوفِ الشرط الإجرائي لقبولها، ولما كان ذلك من الحكم سائغاً وصحيح قانوناً وله مرده الصحيح من الأوراق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقع المطروح عليه وبما لا يجاوز نطاق الأدلة والمستندات المقدمة من قبل الشاكي، وهو المكلف بتقديم الدليل على صدور قرار لجنة المسؤولية الطبية المختصة دون غيرها من الجهات، وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور هذا القرار بالشكل سالف البيان.

كما خلت مما يفيد التظلم أو عدم التظلم منه في الميعاد أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وفي الحالة الأولى تقديم ما يفيد تأييد تقرير لجنة المسؤولية الطبية ورفض التظلم أو تعديله أو إلغائه، بحيث يعتبر تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية نهائياً ولا يقبل الطعن بأي وجه على التقارير الطبية الصادرة من هذه اللجنة أمام أي جهة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الأولين يكون على غير أساس. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، نظراً لعدم التظلم في الميعاد أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ومن ثم يكون الطلب غير مقبول، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.