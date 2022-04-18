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محاكمة 5 آلاف نزيل «عن بُعد» في عجمان
محاكمة 5 آلاف نزيل «عن بُعد» في عجمان
19 ابريل 2022 03:07

عجمان (الاتحاد) 

استفاد 5 آلاف و452 نزيلاً في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، من خدمة المحاكمة «عن بُعد»، بالإضافة إلى 8307 نزلاء استفادوا من خدمة السوبرماركت الذكي.
وأشاد العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، بجهود إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بالخدمات الذكية المقدمة للنزلاء والمبادرات المجتمعية، ودورها المتميز في دعم وتأهيل النزلاء وفق أعلى معايير الجودة.
وأثنى على المبادرات المجتمعية، التي نفذتها الإدارة لدعم وتأهيل النزلاء وأسرهم خلال عام 2021، منها مبادرة «فرج همي» و«أسعد أسرتي» لتسوية أوضعاهم المالية، واستفاد منها 119 نزيلاً، ومبادرة «صندوق التسامح» التي توفر تذاكر سفر للمبعدين، واستفاد منها 1423 نزيلاً، ومبادرة «عونك» التي قدمت الدعم للنزلاء وأسرهم، واستفاد منها 131 نزيلاً.
وأكد نائب قائد عام شرطة عجمان، أن التحول الذكي ساهم بشكل كبير في تطوير خدمات المؤسسة، ومنها خدمة الزيارة الإلكترونية «عن بُعد»، واستفاد منها 287 نزيلاً، وخدمة الأوراق القضائية الإلكترونية، واستفاد منها 3417 نزيلاً، وخدمة المحاكمة «عن بُعد» واستفاد منها 5452 نزيلاً، إضافة إلى السوبرماركت الذكي الذي قدم 8307 خدمات للنزلاء.

عجمان
المؤسسة العقابية والإصلاحية
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