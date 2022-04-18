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شخصيات إسلامية.. الإمَامُ مُسْلِمٌ
شخصيات إسلامية.. الإمَامُ مُسْلِمٌ
19 ابريل 2022 03:07


عَلَمٍ من أعلام الحديث النبوي، ألا وهو الإمام الكبير مسلم بن الحجاج، رحمه الله، وهو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، وكنيته، «أبو الحسين»، الإمام الكبير، الحافظ، المجود، الحجة، صاحب «الصحيح». ولد سنة أربع ومئتين.
حج في سنة عشرين ومئتين، فسمع بمكة من: القعنبي، وهو أكبر شيخ له، ثم ارتحل بعد أعوام إلى العراق، والحرمين، ومصر، كان تام القامة، أبيض الرأس واللحية، وكان من كبار العلماء وأوعية العلم، روى عن كثير من العلماء، والمحدثين، وروى عنه كثيرون.
وأنثى عليه العلماء ثناء عطراً: فقال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبدالله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخاري، وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، وكان أبو زرعة وأبو حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما.
ألف الإمام مسلم مجموعة من المؤلفات النافعة المفيدة، وأحلها وأنفعها وأكثرها شهرة صحيحه المسمى: «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وهو وصحيح البخاري أصح الكتب بعد القرآن العظيم، قال الإمام مسلم: صنفته من ثلاثمئة ألف حديث مسموعة. وقد اشتمل صحيحه على ثمانية آلاف حديث بالمكرر، ودون المكرر نحو أربعة آلاف حديث.
وابتدأ الإمام مسلم صحيحه بحديث جبريل المشهور، وإتيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وقولّ: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله، ويصدقه... إلى آخر الحديث.

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