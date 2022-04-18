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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز
خليفة بن زايد
18 ابريل 2022 20:17

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
خليفة بن زايد
محمد بن راشد
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سلمان بن عبدالعزيز
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