الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س. الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والثاني عند الساعة 45:02 والجزر الأول عند الساعة 08:50 والجزر الثاني عند 20:26 . بحر عمان يكون متوسطا إلى خفيف الموج. يحدث المد الثاني عند الساعة 23:10 والجزر الأول عند الساعة 17:38 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.