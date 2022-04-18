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الإمارات
انطلاق مهرجان براعم العين الرمضاني
انطلاق مهرجان براعم العين الرمضاني
18 ابريل 2022 15:39

العين (الاتحاد)

أقيم مهرجان براعم العين الرمضاني تحت شعار «من أجل سعادة أطفالنا»، برعاية عضو البرلمان الإماراتي للطفل الشيخ سعيد محمد بن محمد بن حم العامري، وذلك ضمن مناشط رياضية وثقافية وشبابية واجتماعية طوال شهر رمضان المبارك، تحفل بها مدنية العين.
تخلل المهرجان عدد من الفعاليات الرياضية الممتعة والشيقة، وتضمنت البرامج أنشطة اللياقة البدنية، وكرة القدم، والألعاب للصغار، وشهد المهرجان إقبالاً جماهيرياً كبيراً من مختلف الفئات العمرية.
وأكد سعيد بن محمد بن حم على أهمية هذه الفعاليات في إثراء الليالي الرمضانية والارتقاء بالوعي الفكري والتوعوي لدى الجمهور المشارك، بالإضافة إلى إفساح المجال أمام النشء والشباب لممارسة هواياتهم وتنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم بالشكل المطلوب.
ومن جانبه، قال عمر سعيد لافي منسق المهرجان: «إن الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو تطوير قدرات اللاعبين الصغار من خلال المشاركة في مباريات تنافسية، إضافة إلى تنمية النشاط وروح اللعب الجماعي وبناء الشخصية السليمة لدى اللاعبين، وتعزيز روح التعاون بين المشاركين وتكوين علاقات صداقة، كما يسعى المهرجان لتحقيق شعاره المرفوع (من أجل سعادة أولادنا)، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم لممارسة هوايتهم المفضلة وإظهار مواهبهم وتقديم أفضل ما لديهم من مهارات.
واختتم المهرجان بإقامة بطولة لكرة القدم شارك بها 6 فرق، وخلصت نتيجة المباراة النهائية بفوز فريق سالم بن محمد بالبطولة، وجرى توزيع الجوائز والهدايا على المشاركين.

 

رمضان
العين
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